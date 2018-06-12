國際財經

德國總理默克爾在出席活動時表示，如果計及服務業，美國對歐盟有巨額貿易順差。她認為，此舉反映國際貿易計算機制是過時的。

美國總統特朗普一直批評，歐盟對美國貿易有巨額順差，因此要求改革制度，令到它對美國製造業工人更公平些。