今日 05:23
國際財經
德國總理默克爾在出席活動時表示，如果計及服務業，美國對歐盟有巨額貿易順差。她認為，此舉反映國際貿易計算機制是過時的。
美國總統特朗普一直批評，歐盟對美國貿易有巨額順差，因此要求改革制度，令到它對美國製造業工人更公平些。
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