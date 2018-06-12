訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:17 國際財經

沙地阿美以合夥方式 拓煉油化工項目

放大圖片

沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)，計劃擴大煉油與石化項目投資，以確保生產的原油有新的市場，同時也可確保石油需求一旦疲弱時，下游業務可提供較穩定的增長。

路透引述沙地阿美下游業務主管Abdulaziz al-Judaimi稱，希望今年內落實在中國、印度與馬來西亞的數以十億美元計項目。

他披露，集團計劃在2030年，把目前每日500萬桶煉油能力，提升為800至1000萬桶，以及倍增目前化學品產能，令到公司在2040年成為全球最大化學品供應商之一。

為了達致上述目標，沙地阿美在中國將落實一些合資項目，公司與中石化(00386)及埃克森美孚，已組建合資煉油廠；Judaimi又披露，集團與中石油(00857)洽商購入中石油位於雲南、處理能力為26萬桶煉油廠的安排，希望盡快落實。

Judaimi表示，集團計劃與中國Norinco合作興建一個處理量30萬桶的煉油廠，希望明年中完成工程設計步驟，然後作出最後投資決定。

他披露，已展開興建第三個煉油廠項目洽商，但不願透露細節，只表示規模較前兩者為小，主要是把液化產品轉換為化學品。

另外，沙地阿美已與三間印度公司達成合作協議，興建一個投資額達440億美元、每日處理120萬桶原油的煉油廠。沙地阿美目前佔合資廠的半數權益；Judaimi披露，正與阿布扎比國營石油公司洽商，可能引入後者為策略性股東，分攤上述五成權益。如果成事，將是兩間國營石油公司首度合作。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。