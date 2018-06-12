國際財經

沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)，計劃擴大煉油與石化項目投資，以確保生產的原油有新的市場，同時也可確保石油需求一旦疲弱時，下游業務可提供較穩定的增長。

路透引述沙地阿美下游業務主管Abdulaziz al-Judaimi稱，希望今年內落實在中國、印度與馬來西亞的數以十億美元計項目。

他披露，集團計劃在2030年，把目前每日500萬桶煉油能力，提升為800至1000萬桶，以及倍增目前化學品產能，令到公司在2040年成為全球最大化學品供應商之一。

為了達致上述目標，沙地阿美在中國將落實一些合資項目，公司與中石化(00386)及埃克森美孚，已組建合資煉油廠；Judaimi又披露，集團與中石油(00857)洽商購入中石油位於雲南、處理能力為26萬桶煉油廠的安排，希望盡快落實。

Judaimi表示，集團計劃與中國Norinco合作興建一個處理量30萬桶的煉油廠，希望明年中完成工程設計步驟，然後作出最後投資決定。

他披露，已展開興建第三個煉油廠項目洽商，但不願透露細節，只表示規模較前兩者為小，主要是把液化產品轉換為化學品。

另外，沙地阿美已與三間印度公司達成合作協議，興建一個投資額達440億美元、每日處理120萬桶原油的煉油廠。沙地阿美目前佔合資廠的半數權益；Judaimi披露，正與阿布扎比國營石油公司洽商，可能引入後者為策略性股東，分攤上述五成權益。如果成事，將是兩間國營石油公司首度合作。