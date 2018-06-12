國際財經

美國CNBC電視報道，電動車生產商特斯拉(Tesla)將裁減9%員工，被裁的員工主要是受薪階層。

特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)在致員工的電郵中，宣布裁員消息，又表示裁員不會影響Model 3車型的生產計劃，未來幾個月可望達致產量目標。特斯拉早前預定的目標，是在本月底前，Model 3每周產量達到5000部，但實現目標相信有困難。

特斯拉股價在美市周二下午維持升超過4%。本港凌晨1時56分，升4.19%，報346.03美元，稍早時最高曾觸及354.97美元。