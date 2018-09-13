即巿股評 港股直擊 國際財經

歷史性的「特金會」昨天在新加坡舉行，市場聚焦美國總統特朗普和北韓領導人金正恩會面將為全球政局帶來哪些變化，惟對股市沒有太大刺激。恒指昨天反覆偏穩，低開33點後，曾彈升最多179點，攀至31242點掉頭回落，一度倒跌118點，低見30944點，收市報31103點，漲39點(0.13%)，仍守穩成交密集區頂部的31000點。

港股窄幅波動，主板連續兩天成交額偏低，昨天僅得877.3億元，升跌股份剛好各佔一半，看來市場在這「多事之周」，還是更在意美歐日央行的議息結果。

除了反映美國加息步伐的利率預期「點陣圖」外，在是次聯儲局的議息會議上，投資者宜留意超額準備金利率(Interest Rate on Excess Reserves, IOER)的變幅可能不再與聯邦基金利率(US Fed Funds Target Rate)同步，而此舉對市場流動性影響巨大。

環球2008年爆發金融海嘯後，聯儲局提早實施IOER措施，除了法定存款準備金外，局方還會就超出法定存額部分，向金融機構支付數以十億美元計的利息，吸引銀行存入更多資金。時任聯儲局主席貝南奇這一「妙着」，一方面可困住因量化寬鬆所衍生的過多流動性，避免資金「山洪暴發」般流入實體經濟，引發惡性通脹。另方面讓銀行名正言順穩賺不賠，維護金融體系狂瀾不倒；至於推動資產價格水漲船高，更是皆大歡喜的「紅利」！因此，過去10年，即使印鈔機不斷開動，聯儲局的資產負債表一直膨脹至高峰時的4.5萬億美元，美國通脹也只是溫和地上升，IOER措施功不可沒。

時移世易，踏入聯儲局「後量寬時代」，IOER似乎將有全新的任務。附【圖】可見，過往IOER通常維持在聯邦基金利率走廊上限，即是當聯邦基金利率上調25個基點(0.25厘)，IOER亦會以相同幅度調高。不過，據5月議息會議紀錄顯示，局方曾討論微調IOER未來的變幅：日後(即本港時間周四凌晨)聯邦基金利率提升25個基點，IOER未必會跟足，或僅加20個基點(0.2厘)。

目前，聯邦基金利率目標區間頂和IOER同為1.75厘，而美國銀行間同業拆借利率「聯邦基金有效利率」(Effective Federal Funds Rate)則徘徊於1.7厘左右，換句話說，銀行把資金泊於聯儲局續可享較高利息。可是，這次加息後，聯邦基金利率目標區間上限升至2厘，帶動聯邦基金有效利率揚升，IOER卻有機會只調高至1.95厘，即是兩者的息差收窄，銀行把超額準備金調離聯儲局戶口的誘因將隨之增加。

總規模達1.9萬億美元的超額準備金何去何從，到底有多少會流入金融市場，甚至成為股市(或其他資產)爆升的催化劑？又有多少會進入美國實體經濟，引發通脹威脅？現階段仍難以估算，但隨着非常規貨幣政策「重返正軌」，市場流動性逐漸退潮，聯儲局很大機會把IOER作為填補退市的資金池，成抵禦「收水」衝擊的法寶。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容