國際財經

周一(6月11日)英國公布的經濟數據表現令人失望：英國4月製造業產出按月下跌1.4%，差於預期按月增長0.3%，創2012年10月來最大跌幅；英國4月工業產出意外錄得按月下跌0.8%，差於預期按月增長0.1%，跌幅度創2012年10月以來最大；英國4月季調後貿易賬逆差擴大至140.35億英鎊，高於前值120.03億英鎊。疲軟的英國數據令市場進一步確認今年以來英國經濟復甦有所放緩，投資者對於英倫銀行8月加息的預期降溫，拖累英鎊/美元從高位1.3440大幅下挫近100點至1.3344，刷新自6月5日以來四個交易日新低。

事實上，英國經濟增長放緩早已有跡可循，儘管此前英倫銀行一直暗示將於5月份加息，但5月10日英國貨幣政策委員會以7-2的投票結果宣布維持基準利率於0.5%不變，並稱英國近期公布的數據表明經濟出現「暫時性疲軟」，英倫銀行放棄5月加息令英鎊/美元其後輾轉下跌至六個月低位1.3204。儘管上周四(6月7日)英倫銀行副行長拉姆斯登(Dave Ramsden)表示最近的經濟數據支持了「英國經濟2018年初大幅放緩將是暫時的現象」這個觀點，但隨着英國經濟數據表現再度轉弱，英鎊進一步上升空間或許有限。

另一方面，周二(6月12日)英國將向下議院提交脫歐法案，儘管市場普遍預期英國將順利「軟脫歐」，但鑒於英國首相文翠珊(Theresa May)無法在6月12日期限前為關稅和愛爾蘭邊境問題提出清晰的建議，加之歐羅區方面亦面臨內外交困的局面，英國脫歐不確定性增加亦限制了英鎊上行動力。

今天英國脫歐大臣大衛斯(David Davis)表示英國將在6月28日歐盟峰會後公布脫歐白皮書，此消息刺激英鎊/美元收復日內失地並重返1.3400上方。儘管英鎊/美元上周四(6月7日)觸及逾兩周高位1.3471後大幅回落，但目前仍企穩於日線圖的小型上升通道底部1.3340之上，短期內或仍有機會向上挑戰上升通道頂部1.3500區域阻力。本周投資者可重點關注周三(6月13日)公布的英國5月消費者物價指數(CPI)等一系列數據表現以及周四(6月14日)凌晨2點公布的美國聯儲局議息決定和聲明，鑒於聯儲局6月加息已近乎板上釘釘，若英國數據表現再度令市場失望進而令英倫銀行加息進一步延後，英國與美國的貨幣政策差異料將令英鎊/美元跌破1.3300並進一步下探1.3200甚至1.3100。但若英鎊/美元企穩1.3300支持，後市仍有望挑戰1.3500甚至1.3600水平。

策略方面，我們根據6月4日策略已於1.3300買入英鎊(上望1.3470，跌穿1.3250止損)，並於1.3470平倉，獲利170點。短期內若英鎊/美元反彈至1.3470-1.3480阻力區域，我們將沽出英鎊，下望1.3320，升穿1.3520止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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