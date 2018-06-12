國際財經

蘋果與三星電子歷時7年的智能手機專利權訴訟，早前宣布蘋果勝訴，三星須賠償5.39億美元(約42億港元)。外媒報道，三星不服要求重審案件。

報道指出，三星拒絕支付賠償，並向法庭要求重審案件。據悉，蘋果公司需要在本月21日前作出回應，而聽證會已定於7月6日舉行。

美國法院裁定三星侵犯了蘋果3項外觀設計專利，包括手機的圓角設計、包裹機面周圍的邊框及用戶看到的圖標網格，以及兩項保護運作和使用方式的實用專利，裁定蘋果勝訴，三星須賠償5.39億美元。