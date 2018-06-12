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今日 09:34 國際財經

蘋果禁用iPhone等挖掘虛擬貨幣

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蘋果公司明確禁止使用iPhone等裝置「挖掘」虛擬貨幣。

蘋果發布新的開發商指引，明確指出應用程式，包括在程式內的任何第三方廣告，均不能在程式背後有其他不相關的運作，例如是生產虛擬貨幣的「挖礦」活動。

新規定限制了那些耗用大量電力、造成機身過熱或在沒有需要的情況下，使用裝置記憶體等大量資源的應用程式。外界認為，這一切都是針對「挖礦」活動。

雖然耗能巨大和設備運算力受限，不太可能有人能成功地在iPhone或iPad上「挖掘」比特幣，但蘋果此舉將先發制人地禁止未來可能出現上述情況。

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