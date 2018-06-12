國際財經

滙控:2020年前投資150至170億美元

滙豐控股(00005)舉行策略簡報會，行政總裁范寧表示，目標於2020年前達致11%以上的有形股本回報，並投資150至170億美元，以推動業務發展。

小米港集資額傳縮水 CDR增至390億

小米中國預託證券(CDR)集資額據報將增至50億美元(約390億港元)，意味着本港IPO集資額將有所縮減。

【新股追蹤】天平道合暗盤靠穩

天平道合(08403)掛牌前夕暗盤價靠穩。交易資料顯示，暗盤曾高見0.16元，較招股價0.145元升10.34%；收報0.149，升2.76%。

本地焦點簡訊

￭ 怡園酒業(08146)招股，入場費4040.31元

￭ 杉杉(01749)今日至周五中午公開招股

￭ 夜期收報31080點，升37點，較昨日恒指收市高水16點

￭ 雅士利(01230)擬向達能附屬出售紐西蘭乳業49%股權

￭ 壹傳媒(00282)全年虧損4.76億元，不派末期息

￭ 慕詩國際(00130)預料全年虧轉盈

￭ 會德豐地產旗下ONE HOMANTIN餘下52個單位，料提價3%至5%推出

￭ 新世界(00017)北角柏蔚山昨日中午截票，消息指超購約3.6倍

￭ 華潤置地(01109)首5個月合同銷售額按年增24.17%

￭ 華潤電力(00836)5月售電量按年增2.8%

￭ 華潤水泥(01313)料中期盈利按年顯著增加

￭ 華能新能源(00958)首5個月風電業務累計發電量按年增16.7%

￭ 津上機床(01651)預期年度盈利按年增70%

￭ 興證國際(08407)已向港交所提交轉往主板上市申請

￭ 新華保險(01336)首5個月原保費收入按年增8.91%

￭ 時富金融(00510)及時富投資(01049附屬獲Higgs Block以配售形式入股5%

￭ 房委會3個屋苑共4431個單位截止申請，收到15.2萬份申請，超額逾33倍

￭ 中原地產：5月住宅車位買賣宗數按月升19.8%，升穿1000宗，創9個月新高

美朝峰會望有佳音 道指高收5點



美朝峰會預料改善兩國關係，加上意大利不會離開歐羅區，利好全球市場。不過，投資者靜候聯儲局今天起一連兩日議息，市場氣氛審慎，道指曾跌26點，中段反覆倒升86點，收市則靠穩升5點，為連續第四個交易日走高；納指升0.19%；標指升0.11%，電訊股和油股漲幅較大。

外圍焦點簡訊

￭ 索羅斯：特朗普「美國優先」政策肆意摧毀世界

￭ IMF總裁拉加德：「美國優先」貿易政策下，全球經濟前景變黑暗

￭ ICE美滙指數報93.607，升0.1%；歐羅曾攀至兩周高位1.1822美元

￭ 金市觀望氣氛濃，紐約8月期金升50美仙，收報每盎斯1303.20美元

￭ 紐約7月期油升0.6%，收報每桶66.10美元

￭ 美國制裁多名俄羅斯人及企業，涉破壞美國網絡安全

￭ 花旗集團據報五年內削減投行部門一半僱員

￭ 歐股Stoxx 600指數收市升0.73%，意大利漲逾3.4%

特朗普與金正恩將單獨會談 料討論無核化

美國白宮公布，總統特朗普周二上午與北韓領袖金正恩舉行峰會，期間兩人將會單獨面談，預計歷時45分鐘，外界相信特朗普將重點游說金正恩放棄核武。