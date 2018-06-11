國際財經

美朝峰會舉行前夕，外界對美國和北韓領導人能否取得實際成果，未抱太大憧憬，惟預料今次世紀會面能夠改善兩國關係，加上意大利表明不會離開歐羅區，均利好全球市場。

儘管七大工業國（G7）峰會於對罵聲中落幕，未對大市造成負面衝擊，美股周一靠穩，惟投資者靜候今天起一連兩日的聯儲局議息會議，市場氣氛顯得相對審慎。

意國保證不脫歐 股市彈逾3%

道指開市後一度受麥當勞及蘋果拖累下跌，抵消高盛及飛機製造商波音股價向好貢獻的升幅，道指曾跌26點，之後走勢反覆，中段倒升86點，收市收窄僅升5點，報25322點，為連續第四個交易日走高，油股雪佛龍升0.89%，是升幅第二大成份股，表現最差的麥當勞挫1.43%，蘋果則偏軟；納指升0.19%；標指升0.11%，其中電訊股漲幅較大，上揚0.73%。

亞洲市場普遍高收，日股上揚0.48%，其中能源股漲幅較顯著，科技及零售股亦表現突出。歐股昨天全線向上，意大利財長特里亞（Giovanni Tria）保證不會推動該國脫離歐羅區後，刺激意股造好，急升逾3.4%。

市場預期歐洲央行本周將收緊貨幣政策，加上意大利金融形勢明朗化，歐洲銀行股呈強，並成為升市動力，意大利最大銀行裕信銀行（UniCredit）飆達6.62%。

意大利於歐洲央行舉行議息會議前夕承諾不會離開歐羅區，刺激歐羅攀至約兩周高位1.1822美元，尾段報1.1789，較上周五1.1771高。美滙指數尾段報93.607，升0.1%；市場氣氛好轉，帶動美元兌避險資產日圓升至110.07日圓。

黃金徘徊1300 油價曾倒升

金市在美朝峰會及聯儲局議息結果公布前觀望氣氛濃烈，紐約8月期金升50美仙，收報每盎斯1303.20美元，全日波幅1297.80至1303.20美元。

美俄兩國原油供應相繼增加，加上有報道指沙地阿拉伯已開始增產，一度令油價下跌，但伊朗與委內瑞拉供應可能受干擾的消息，仍推動紐約7月期油升36美仙或0.6%，收市報每桶66.10美元。布蘭特8月期油持平，收報每桶76.46美元。