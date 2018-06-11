國際財經

英國著名引擎生產商勞斯萊斯披露，旗下飛機引擎壓縮器問題已擴展至不同型號引擎，可能導致該間本來已經要裁員削減開支的公司，面對更大財政壓力。

安裝了存在上述問題Trent 1000 package C引擎的約30架波音飛機，較早時需要緊急停飛及進行維修，令到勞斯萊斯廠面對高昂維修費用與客戶不滿。

勞斯萊斯公司周一披露，同一問題出現在部分package B引擎上，令到集團需要全面評估上述引擎。

有傳媒報道，勞斯萊斯將於本周的投資者會議上公布，需要削減4000名僱員。勞斯萊斯目前有5萬名僱員。