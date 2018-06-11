國際財經

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)披露，輔助駕駛系統Autopilot的全自動駕駛功能將於8月面世。

消息公開後，特斯拉股價急升最多5%。

特斯拉的車輛一直都有安裝Autopilot系統，但在發生一些車禍後，美國公路監督局指有關功能名稱存在誤導，因為它不是具備全自駕功能。

馬斯克在社交媒體Twitter貼文，指8月更新軟件後，Autopilot將具備全自駕功能，令到駕駛特斯拉車輛時更安全。