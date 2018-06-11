國際財經

美國醫療設備生產商Boston Scientific股價周一開市後急升，曾創下13年新高，主要是受惠於有報道稱，獲醫療設備生產商Stryker洽購。

《華爾街日報》引述消息人士稱，Stryker接觸Boston Scientific，提出全面收購的建議，但不確定Boston Scientific對有關建議的回應。

Boston Scientific股價即市曾升8.3%至13年新高；以現股價計，市值為477.6億美元。Stryker曾跌3.3%。