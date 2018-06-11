國際財經

上周五(6月8日)公布的加拿大5月就業人數意外減少0.75萬，遠遜於預期增長1.96萬，5月就業參與率為65.3%，遜於預期的65.5%。數據公布後，美元/加元一度上探至三個交易日最高1.3040。

不過，儘管加拿大全職就業人數大幅減少令5月就業報告表現疲弱，但加拿大薪資增長前景卻有所改善，例如5月永久僱員時薪按年增長3.9%，高於預期增長3.2%，而且加拿大魁北克省在5月份上調最低工資7%，不列顛哥倫比亞省在6月份上調最低工資11%。以上這些加拿大地區的工資調整可能最終會傳遞至消費物價指數(CPI)並改善其表現，加上目前市場普遍預計加拿大央行幾乎肯定在7月11日加息，故美元/加元在上周五短暫反彈至1.3040後很快遭沽盤打壓，大跌逾百點至日內低位1.2922。

不過，貿易保護主義仍然困擾全球。正當世界期待七大工業國(G7)峰會會為全球經濟發展開出「良方」之際，G7峰會似乎成了展現貿易爭端的戰場。美國總統特朗普(Donald Trump)在啟程前宣布計劃在峰會結束前提早離場，缺席氣候變化議題會議，並連發推特指責加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)「不誠實，軟弱」與加拿大對美國奶製品270%的不公平關稅，而在會後特朗普更指示美國代表拒簽G7聯合公報。美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)上周日(6月10日)指責特魯多「背後捅刀子」發表對美國貿易政策的對立聲明，稱這才是特朗普退出G7聯合公報的原因。由於加拿大是美國進口車的第二大來源國，僅次於墨西哥，所以特朗普對特魯多的人身攻擊不免令市場人士擔心美國會將貿易戰升級至汽車領域，甚至會給北美自由貿易協定(NAFTA)談判帶來陰影。而一旦貿易戰爆發，加拿大或會較美國更為「受傷」，故美加貿易前景的不明朗性或會在短期內拖累加元走勢。

技術分析方面，美元/加元自4月17日低位1.2526見底以來輾轉回升，在日線圖形成上升通道，但滙價在近兩周多次升穿1.3000後均遭沽盤打壓，顯示1.3100區域仍阻力重重，不過匯價在下方同樣受到上升軌的支持，故短期內美元/加元或會繼續在1.2870至1.3100區域整固波動，或需等待本周三美國議息結果公布後才有明顯方向。

策略方面，我們根據5月29日的策略於1.2880建立的美元買盤(上望1.3040，跌穿1.2835止損)已於1.2835止損平倉，虧損45點。短期內若美元/加元回落至1.2870-1.2880區域，我們將買入美元，目標1.3000，止損1.2840。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd