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滙豐控股(00005)舉行策略簡報會，滙控行政總裁范寧表示，集團目標於2020年前達致11%以上的有形股本回報，並投資150至170億美元(約1170億至1326億港元)，以推動業務發展。

滙控並希望維持現時的派息水平，並於適當情況及獲得監管機構批准下回購股份，以對銷在以股代息計劃下發行的股份。

滙控稱，將透過8項優先策略達致上述目標，包括加快亞洲的業務增長，強化香港市場的優勢，並投資於珠江三角洲、東南亞國家聯盟；完成在英國設立分隔運作銀行的工作、提高按揭市場份額、擴大工商客戶基礎，並改善客戶服務；透過國際網絡擴大市場份額並實現增長；將美國業務轉虧為盈；提高資本效益；提高效率以創造能力，增加對業務增長及科技的投資；投入資源發展科技，以及精簡架構。

范寧指出，集團將致力開發新科技，並在每個財政年度，都達致經調整收入增長高於支出增長的前提下，投資150至170億美元，以推動業務增長和科技發展。

為實現2018至2020年的財務目標，滙控將致力達致中單位數的收入增長、低至中單位數的營業支出增長，以及每年約1至2%的風險加權資產增長，並期望在2020年之前，將列賬基準收入佔列賬基準風險加權資產平均值的比率，由2017年約5.9%提高至大約7%。

集團又提到，根據計劃，滙控於2018至2020年期間的普通股權一級比率，將企穩於14%以上。過去五季，集團的普通股權一級比率均維持在這水平以上。