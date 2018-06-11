國際財經

美股上周五上揚，市場憧憬美朝首腦峰會能夠成功舉行，抵消聯儲局和歐洲央行本周議息，以及美國與6個盟友的貿易糾紛惡化等不明朗因素，亞太區股市收升。

日本核心機械訂單數據勝預期，推動日本股市造好。日經平均指數收報22804點，升109點或0.48%。

日本內閣府公布，4月份核心機械訂單按月增加10.1%，遠高於市場預期增長2.8%，扭轉3月份的下跌勢頭，反映資本支出復甦的跡象。

南韓股市亦靠穩，韓國首爾綜合指數收報2470點，升18點或0.76%。

澳洲今日假期，金融市場休市。