訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:48 國際財經

亞股靠穩 日股收升109點

放大圖片

美股上周五上揚，市場憧憬美朝首腦峰會能夠成功舉行，抵消聯儲局和歐洲央行本周議息，以及美國與6個盟友的貿易糾紛惡化等不明朗因素，亞太區股市收升。

日本核心機械訂單數據勝預期，推動日本股市造好。日經平均指數收報22804點，升109點或0.48%。

日本內閣府公布，4月份核心機械訂單按月增加10.1%，遠高於市場預期增長2.8%，扭轉3月份的下跌勢頭，反映資本支出復甦的跡象。

南韓股市亦靠穩，韓國首爾綜合指數收報2470點，升18點或0.76%。

澳洲今日假期，金融市場休市。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。