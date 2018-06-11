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今日 10:14 國際財經

Coinrail遭黑客入侵 比特幣曾穿6700美元

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南韓比特幣交易所Coinrail被黑客入侵引發市場恐慌，虛擬貨幣持續遭拋售。

根據交易平台Coindesk報價，比特幣(Bitcoin)一度跌穿6700元(美元‧下同)，低見6693元，最新報6741元，跌24元或0.36%，市值1150億元。

以太幣(Ethereum)低見517元，最新報523元，跌0.4%。

Coinrail在網站發表聲明坦承被入侵，部分數碼貨幣有被盜的情況，但未進一步說明實際金額。Coinrail指出，已配合調查，並與其他交易所合作，希望追回被盜走的貨幣。

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