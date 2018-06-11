國際財經

美國政治網站Axios引述消息人士稱，美國總統特朗普在4月24日與法國總統馬克龍會面時曾表示，在貿易議題上，歐盟比中國更差。

報道指出，上述對話是馬克龍到美國進行國事訪問、在白宮會面時發生。當時，馬克龍提議共同努力化解美國與歐盟共同努力，應對中國貿易問題，特朗普回應稱，歐盟在貿易議題上產生的問題，較中國更嚴重。他其後在談到德國與汽車時更大叫大嚷。

此前，有報道指特朗普猛烈批評德國豪華汽車進口問題。特朗普在上周四於社交媒體帖文稱，歐盟對美貿易順差有1510億美元。