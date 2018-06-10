國際財經

意大利新任財長特里亞（Giovanni Tria）表示，政府並無討論退出歐羅的議題，他將集中精力，推行涉及財政赤字的結構改革。

特里亞周日接受報章訪問時，排除意大利退出歐羅體系的可能性。這是民粹政府內閣成立後，他首次公開接受當地媒體訪問。

特里亞重申，政府決心阻止可能導致退出歐羅區的市場狀況，經濟政策目標將是降低債務佔GDP的比率，又認為，意大利債務完全可持續。

特里亞表示，不考慮通過赤字支出來恢復經濟增長，政府希望增加投資以及推動結構改革，以提高生產力。