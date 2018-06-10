國際財經

美國股市上周表現良好，展望本周，市場將面對很多重量級的消息主導，尤以「特金會」與聯儲局議息最影響後市表現。

回顧上周，道指漲2.8%，是3個月以來最大單周升幅；標指上揚1.6%；納指攀升1.2%，周初曾創歷史新高。

展望本周，市場最關注的消息，首推美國總統特朗普與北韓領袖金正恩的會面。兩國領導人會議將於6月12日(星期二)在新加坡舉行，討論朝鮮半島無核化、美朝關係，以及制裁北韓等議題。

今次是美國總統首次會晤北韓領袖。陪同特朗普出席的包括國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、白宮幕僚長凱利(John Kelly)與國家安全顧問博爾頓(John Bolton)。

此外，本周的另一重要焦點，將是周三聯儲公開市場委員會(FOMC)公布議息結果。FOMC會在周二開始討論，周三美國東岸時間下午二時公布結果，而主席鮑威爾將會見記者，回應查問。一般相信，聯儲局將決定加息0.25%，成為2015年12月以來第七次加息。

聯儲局之外，歐洲央行將於周四議息。一般估計，歐央行將決定量化寬鬆措施的去留。根據目前安排，歐央行的量寬措施到了9月便會停止。

另一方面，市場也關注對美國個別藍籌有重要指示作用的消息，包括周二將有關乎美國電話電報(AT&T)與時代華納合併的裁決。有關結果對於其他數宗重量級別企業合併個案也有啟示作用。

經濟數據方面，周一公布的美國數據不算很重要，包括美國小型企業信心指數與5月消費物價指數。市場預期後者將錄得2.7%按年升幅，高於前一月的2.5%。

周二，美國將公布5月財政收支表現，預期錄得赤字1125億美元。周三，美國將公布5月生產價格指數，市場預期按月升0.3%，高於前一月的0.1%。

周四公布的有美國5月進出口價格指數，市場預期進口價格升0.5%，出口則升0.2%。同日公布的還有美國5月零售銷貨值，市場預期升0.4%。周五，美國公布5月工業生產與6月密歇根州大學消費情緒指數，前者預期升0.3%，後者料升至98.9。