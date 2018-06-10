俄羅斯國營通訊社Interfax引述消息人士稱，當地在6月首個星期，平均每日生產1110萬桶原油，超過了減產協議的限額水平。
據石油出口國組織與主要產油國去年初達成的減產協議，俄羅斯的平均日產量要低於1124.7萬桶再減30萬桶水平。
Interfax在星期日指出，俄羅斯在6月首個星期的平均日產量為151.3萬噸，然後每日不少於151.1萬噸。俄羅斯石油部拒評上述消息。該國5月平均日產量為1097萬桶，與前兩月相若。
油組與主要產油國將於6月22日開會，討論減產協議。
今日 00:12 國際財經
俄羅斯國營通訊社Interfax引述消息人士稱，當地在6月首個星期，平均每日生產1110萬桶原油，超過了減產協議的限額水平。
據石油出口國組織與主要產油國去年初達成的減產協議，俄羅斯的平均日產量要低於1124.7萬桶再減30萬桶水平。
Interfax在星期日指出，俄羅斯在6月首個星期的平均日產量為151.3萬噸，然後每日不少於151.1萬噸。俄羅斯石油部拒評上述消息。該國5月平均日產量為1097萬桶，與前兩月相若。
油組與主要產油國將於6月22日開會，討論減產協議。
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