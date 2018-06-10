國際財經

七大工業國(G7)在加拿大魁北克舉行的兩日峰會結束並發表聯合聲明，但提早離開加拿大的美國總統特朗普則在Twitter帖文批評加拿大總理杜魯多發表虛假聲明，亦不會承認聯合聲明。

杜魯多表示，美國和其他六國在貿易議題上關係緊張，但已找到屬於七國的共同語言。但他批評美國以國家安全為由，向加拿大等國開徵鋼鋁關稅，對於自第一次世界大戰以來，一直與美國出生入死的加拿大老兵而言，這是一種侮辱。

不過，特朗普在Twitter發文指出，杜魯多在峰會上假裝溫馴，在他離開峰會後，才說美國關稅有侮辱性，批評杜魯多不誠實和軟弱；又指後者發表虛假言論，原本已簽署聯合聲明的特朗普指示下屬不要承認聲明。

加拿大總理辦公室隨即在社交網站反駁指出，杜魯多無論在公開場合或私下與特朗普私下談話的內容，以前都已經說過。

德國總理默克爾在社交網站上載照片，顯示特朗普和多國代表均有點嚴肅，似乎各國之間並不融洽。

法國總統馬克龍則於峰會首日和特朗普用力握手，更在特朗普手上留有痕跡。

特朗普早前表示，美國如一個「豬仔錢罌」，一直遭其他國家佔便宜，但以後不容許這個情況繼續發生，促請多國移除所有貿易壁壘和關稅，製造公平的貿易環境。

他又警告各國不要報復美國徵收鋼鋁關稅的行動，否則只會犯錯。