國際財經

立陶宛財政部發布ICO(首次代幣發行)的綜合指南，成為歐盟首批對發行ICO項目或出售虛擬代幣推出明確準則的國家。

立陶宛希望借助此舉吸引ICO項目、投資者和企業家落戶該國，而相關指導方針涵蓋ICO項目的監管、公司、間接稅收、會計和反洗錢等方面。

該國財長Vilius Sapoka稱，政府應努力將立陶宛打造為透明和有序合法環境下運營ICO項目的總部。

目前，立陶宛的ICO項目愈來愈多，該國財政部稱，去年立陶宛ICO項目在全球範圍內募資超過4億歐羅，佔全球市場10%的份額。