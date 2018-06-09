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上海合作組織成員國元首理事會第十八次會議，今明兩日在山東青島舉行，國家主席習近平會以主席國元首身分，在晚上的歡迎晚宴上致辭。習近平明日會主持峰會，並致開幕詞，下午各成員國領導人會出席簽署儀式，及會見記者。

在上海合作組織成員國理事會第十八次會議召開前夕，商務部研究院歐洲及歐亞事務研究所所長、研究員劉華芹接受央視網訪問時指出，上合成員國成為中國在「一帶一路」沿線國家的重點投資對象，通過投資項目，改善了這些國家的經濟發展條件。

在互聯互通方面，劉華芹稱，比如中歐班列，目前已開通7600列，其中大部分都穿越上海合作組織成員國、觀察員國，為沿線各國的貨物運輸、貿易往來，帶來實質性的效益。

他又稱，能源網絡建設，已建成的中哈原油管線、中國-中亞天然氣管線、中俄原油管線，特別是中國-中亞天然氣管線，對於改善我國大氣環境，提升生活質量，發揮了積極作用。她稱，日益密切的經貿往來促進了市場繁榮，更為當地民眾帶來了福祉，逐漸形成你中有我，我中有你的互利格局。

外交部副部長樂玉成接受央視訪問時亦稱，各成員國雖然在觀念、制度和文化傳統等方面存在差異，亦能求同存異，不干涉別國內政和不指手劃腳，以互信、互利、平等協商和尊重的態度合作，不搞小圈子、不針對和搞對抗，做到安危和合作與共，提升上合組織國際影響力。