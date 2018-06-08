國際財經

柏蔚山提價6%再加推100伙

新世界(00017)旗下北角柏蔚山繼周四加推100伙後，周五再度提價加推100伙，部分單位提價約6%。另外，柏蔚山下周一中午12時截票，下周二展開次輪銷售，發售300伙單位。

舜宇5月手機鏡頭出貨量增七成

舜宇光學(02382)公布，5月手機鏡頭出貨量按年上升70.2%。另外，丘鈦科技(01478)公布，5月攝像頭模組銷量按年增31.4%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報31050點，升210點，較昨日恒指收市高水92點

￭ 新創建(00659)擬悉售協盛集團予新世界發展(00017)附屬

￭ 海福德集團(00442)預期年度虧損按年增加2810萬元

￭ 中國建築(03311)首5月新簽合約額按年增21.05%，完成全年目標45.7%

￭ 融信中國(03301)控股股東本月6日至8日斥約9966.13萬元，增持839.55萬股

￭ 中國奧園(03883)以9.5億元購持有葵涌物業的公司全部股權

￭ 中國長遠(00110)終止配股計劃，股份下周一復牌

￭ 萬威(00167)擬2供1股，供股價0.154元，集資約1.97億元

￭ 消息：鏈家董事長左暉擬以約100億人民幣，購北京三里屯盈科中心

￭ 香港資源(02882)按每股0.1元配售股份，淨集資3870萬元

￭ 銀基(00886)預期年度錄得虧損，去年同期盈利615萬元

￭ 中國全通(00633)以17.5億人民幣售河北通訊設備業務

￭ 禹洲地產(01628)5月合約銷售額41.11億人民幣，按年增2.9%

￭ 電能實業(00006)附屬組合營，擴建澳洲變壓站

￭ 宏基資本(02288)全年盈利按年跌41.84%；派末期息3仙

￭ 莊園牧場(01533)考慮全購西安東方乳業

￭ 鴻寶資源(01131)預期全年盈利按年大幅增長

￭ 晶門科技(02878)悉售微晶先進光電科技(APT)

￭ 國際娛樂(01009)預期全年虧損不多於7500萬元

￭ 恒地(00012)大角咀利奧坊．凱岸截票累收逾3000票，超購逾15倍

￭ 南南資源(01229)預期全年純利下降

￭ 潤中國際(00202)預期全年或錄得虧損。去年盈利8240.3萬元

￭ 寶龍地產(01238)5月合約銷售額按年增1.75倍

￭ 遠洋集團(03377)5月銷售額按年增63.49%

￭ 綠地香港(00337)首5個月合約銷售額按年減少15.99%

￭ 安賢園(00922)預期全年盈利按年增1.97倍

￭ 哈薩克礦業(00847)銅礦項目獲中國有色金屬建設(000758.SZ)入股

￭ 中國智能集團(00395)以現金280萬人民幣售上海荷特寶約2.18%權益

￭ 星辰通信(01155)進入除牌第一階段，須於11月21日前提交復牌建議

￭ 晨訊科技(02000)5月收入約1.64億元，按月跌42.64%

￭ 中原地產10大屋苑周末和周日錄得577個預約睇樓，按周下跌1.4%

￭ 二手住宅樓價指數連升兩周，中原城市領先指數CCL報181.6點

￭ 金管局：2020年到期的銀色債券，第二次派息派2.1厘

￭ 林鄭月娥本月14至25日訪比利時和法國，並到德國林道出席會議

中鋁國際發A股獲批

中鋁國際(02068)公布，獲中國證監會正式書面通知獲核准發行A股。A股發行股數不超過2.96億股，有效期為批准之日起12個月內。

英據報推上市新規 擬爭奪沙地阿美

在全球各大交易所爭奪沙地阿美上市之際，英國據報推出上市新規，推進國有企業在倫敦上市，相信是為吸引沙地阿美。

G7內訌憂慮暫緩 道指高收75點

七大工業國（G7）峰會在加拿大開鑼，市場一度擔心美國與六個盟友的貿易糾紛惡化，加上美國聯儲局和歐洲央行將於未來一周開會議息，投資者選擇靜觀其變，風險胃納明顯下降，美股早段一度窄幅下滑，道指最多跌75點，但G7暫未釋放嚴內訌的消息，市場憂慮暫時紓緩，道指中段逐步收復失地，最多漲84點，收市仍上揚75點或0.3%，報25316點。標指升0.31%。納指彈0.14%。

外圍焦點簡訊

￭ 聯邦儲備局前主席貝南奇：美國經濟將於2020年面臨墜崖

￭ 有G7官員稱，由於成員國欠共識，峰會後將不會發表聯合公報

￭ 美國4月批發銷售按月增長0.8%，前值修正為0.4%

￭ 美滙指數反彈0.2%，報93.553

￭ 歐羅退守至1.1766美元，上日尾段為1.1800

￭ 新興市場滙市續波動，南非蘭特曾跌至6個月新低

￭ 周四挫至逾兩年低的巴西雷亞爾大幅反彈逾4%

￭ 紐約8月期金收跌30美仙，報每盎斯1302.70美元

￭ 紐約7月期油收市跌0.3%，報每桶65.74美元

￭ 布蘭特8月期油回落1.1%，收報76.46美元

￭ 蘋果據報對下半年新手機訂單保守，總產量按年減少20%

￭ 意大利工業部長據報要求歐盟提供更多財政資助

￭ 歐洲Stoxx 600指數周五回吐0.21%，意大利急挫1.89%

￭ 獲IMF五百億美元備用信貸後，阿根廷股、債反彈，惟披索創新低

￭ 內地上市的海航控股擬以104.78億人民幣，購多項航運資產

￭ 在岸人民幣兌美元（CNY）夜市收報6.4060元，跌140點子

￭ 訪華的普京與習近平會晤，中俄聯合聲明稱抵制貿易保護主義

￭ 中國與俄羅斯簽署諒解備忘錄，推進「絲路電商」

￭ 中俄將成立50億元人民幣投資基金，支持金融及工業項目

￭ 招商局集團與京東集團戰略合作，拓智能城市等項目

￭ 樂視賈躍亭：法拉第未來(FF)獲美國許可，FF91新車交付邁進一步

￭ 發改委：內地周六起下調成品油價

￭ 《華盛頓郵報》：中國黑客偷取美國海軍秘密計劃

￭ 顧雛軍案重審，下周三深圳開庭

￭ 有美國國會議員據報正研究Google與華為、騰訊(00700)及小米的合作關係，擬打擊中國科技企業