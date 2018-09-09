即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數周五低開77點，之後一直下滑，穿破31000點關，尾市曾瀉638點，低見30874點，收報30958點，埋單大挫554點(1.76%)，連日來的升幅蒸發了三分之一；主板成交額縮減至998億元；整體港股下跌股份比例達65%。總結全周，恒指仍錄得453點(1.53%)進賬。

港股成交量分布圖顯示【圖】，恒指於5月30日跌穿30000點(29964點)迅即反彈，6天累積漲逾1500點(5.2%)，一口氣飆至周四的31521點，面前出現沉重阻力，仍受制於2月展開的徘徊區頂部。

從整體股份升跌比例可預見港股乏力上衝，於周二(5日)全市約2200隻股份中僅48%造好，代表逾半股份無法與恒指同步，強勢已現疲態；雖然恒指周三攀越成交密集區頂部(約31100點)及周四再抽高逾250點，但上漲股份比例只有51%及50%，反映升勢並不全面。周五未能突破徘徊區頂部並顯著回落，重返成交密集區內，後市需時整固才能再闖關。

此外，在信報EJFQ系統內，港股中線市寬(股價高於50天線比率)由4月下旬的33.8%，逐步上揚並突破50%中軸，意味約2200隻股票中，過半數升穿50天移動平均線，但中線市寬周五又回落至49.2%，若後市可企穩50%分界線，強勢股數目增加，有助進一步發力向上。

外圍多項不明朗因素齊發酵，增加了預測後市的難度。七大工業國(G7)首腦正於加拿大魁北克省舉行峰會，鑑於去年G7會議後，美國接連退出《巴黎氣候協議》和伊朗核協議，現在關係更形尷尬，今次是美國向盟友落實加徵鋼鋁關稅後，總統特朗普首度與法國總統馬克龍和加拿大總理杜魯多等人同場，分析也預期峰會已變成「G6+1」，特朗普勢被孤立，對七國能否達成任何共識不存厚望。

雖然白宮經濟顧問庫德洛戲稱貿易問題只是「家庭矛盾」，並表示特朗普在峰會上將分別與杜魯多和馬克龍單獨見面，但美國中期選舉愈來愈接近，特朗普必須緊抱「美國優先」宗旨，即使「輸咗個家」，都誓必要「贏番場交」，以爭取在選舉中獲得國民支持，且看特朗普孤家寡人如何在「G6+1」峰會拆招。

然而，峰會不過是前戲，因為緊接而來的「超級周」更精彩，迎來美朝「特金會」之餘，聯儲局、歐洲央行和日本央行將陸續召開貨幣政策會議，才是戲肉所在。

波折重重的美朝領袖見面可否順利完成？美國加息似無懸念但步伐會否加快？歐羅反彈經濟卻未見起色、購債計劃能否全身而退？日本重現衰退又有沒有「新招」刺激經濟？

多國央行議息在即，未來一周金融市場必更為敏感，尤其目前新興市場危機未解，土耳其、墨西哥和阿根廷的股滙逐一崩潰後，火勢已燒到巴西；市場對美國加息步伐與歐羅區「收水」進程的解讀，將是新興市場危機會否加劇，以至左右環球股滙債市的重要因素。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容