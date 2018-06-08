國際財經

七大工業國(G7)峰會今日起召開，料將聚焦於貿易議題，美股早段偏軟。

截至本港時間晚上約9時43分，道指報25199點，跌41點或0.17%；標普500指數報2765點，跌4點或0.16%；納指報7609點，跌25點或0.34%。

美國總統特朗普表示，若美國無法達成好的協議，更新北美自由貿易協定(NAFTA)，美國將退出現有NAFTA協議。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報65.93美元，跌0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報76.87美元，跌0.45美元或0.58%。