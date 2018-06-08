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今日 18:41 國際財經

道期挫逾百點 歐股中段續跌

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七大工業國(G7)峰會今日起召開，料將聚焦於貿易議題，加上市場關注下周舉行的美朝峰會及聯儲局議息，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段續跌。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7641點，跌63點或0.82%；德國DAX指數報12676點，跌134點或1.05%；法國CAC 40指數報5429點，跌19點或0.35%；意大利富時MIB指數報21356點，跌411點或1.89%。道指期貨暫報25138點，跌146點。

數據方面，德國4月經季節調整貿易順差為194億歐羅，預估為順差210億歐羅。德國4月工業產出按月跌1%，預期上升0.3%；按年增長2%，低於預期上升2.8%。法國4月工業產出按月跌0.5%，預期增長0.3%；按年則上升2.1%，低於預期的2.9%。

有報道指出，美國總統特朗普將在明日提早退席G7峰會，以赴新加坡出席美朝峰會。另外，德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)呼籲，在與美國貿易爭端升級的情況下，歐洲應保持團結一致，惟不清楚G7峰會將如何收場。

油價下滑，紐約原油期貨現每桶報65.6美元，跌0.35美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報76.72美元，跌0.6美元或0.78%。

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