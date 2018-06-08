國際財經

上周五(6月1日)日本央行再度宣佈將5到10年期日本國債購買規模縮減200億日圓，從4500億減少到4300億日圓，為三個月來首次，消息公布後美元/日圓意外反應平淡。另一方面，市場普遍預期美國聯儲局6月份將再度加息，美元/日圓受此推動自上周五(6月1日)低位108.71大幅反彈逾150點至110.26，刷新自5月23日以來兩周新高，並錄得連續四個交易日上漲。

不過，周三(6月6日)日本央行行長黑田東彥的長期助理兼該央行顧問Masahiro Kawai表示過熱的美國經濟可能會迫使日本央行提升日本國債收益率目標，以防日元過度貶值。此外，第44屆G7首腦峰會將於周五(6月8日)在加拿大召開，鑒於墨西哥、加拿大、歐盟相繼對美國鋼鋁關稅採取報復性措施，此次峰會各國將就貿易及關稅將作為主要話題展開討論，引發投資者憂慮情緒，一眾利好因素推動日圓走強，美元/日圓周四(6月7日)最終失守110.00至日內低位109.47。

值得留意的是，美國聯儲局的加息威力已逐漸顯現，新興市場均受到不同程度的影響。印度央行周三(6月6日)四年以來首次加息，土耳其周四(6月7日)亦意外加息，為本周以來第二次，印度及印尼行長均呼籲聯儲局放緩縮表。不僅如此，巴西央行一周內兩次出手救市仍無法阻擋巴西本幣雷亞爾在本周四(6月7日)的下跌走勢。市場擔憂新興市場形成的危機將進一步向發達國家蔓延，市場避險情緒升溫或將為日圓提供進一步上行動力。

事實上，儘管今天(6月8日)公布的日本第一季度季調後實際國內生產總值(GDP)年化季率終值錄得0.6%跌幅，遜於預期0.4%跌幅，但疲弱的日本數據無阻日圓強勢，美元/日圓仍進一步下挫至時段低位109.28。投資者應重點關注美國在G7首腦峰會上表現，若其發表強勢言論，美元/日圓有望跌破108.90-109.00區域支持並進一步下探108.00甚至107.20水平。

策略方面，我們根據6月1日策略已於110.00沽出美元(下望108.50，升穿110.40止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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