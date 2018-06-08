國際財經

德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)呼籲，在與美國貿易爭端升級的情況下，歐洲應保持團結一致，尚不清楚七國集團(G7)峰會將如何收場。

阿爾特邁爾在德國電視台上表示，歐洲過去數周一直受到貿易嚴峻的形勢所困擾，強調在美國對加拿大、日本和歐盟等G7盟友徵收懲罰性關稅下，歐洲在自由貿易和經濟利益方面團結一致的重要性。

他又指出，歐盟長期以來一直拒絕對外加徵關稅，但若別無選擇也只好徵稅，並表示歐洲領導人仍承諾，若雙方有意讓步，歐盟將繼續與美國溝通。