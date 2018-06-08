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今日 12:41 國際財經

巴西總統:無爆發滙率危機風險

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巴西總統特梅爾(Michel Temer)表示，儘管滙率大幅貶值，該國並無爆發滙率危機的風險；該國央行行長則誓言，將持續干預市場。

巴西周四股滙急挫，當地貨幣雷亞爾兌美元重挫至逾兩年低位，報3.9671，因外界擔憂該國財政前景及10月舉行總統大選的不確定性。

巴西Bovespa指數跌幅一度達6.5%，之後跌幅收窄，收市時跌近3%。

特梅爾對巴西國營電視台TV Brasil表示，政府致力於調整預算。財政問題完全在掌控之中。目前沒有滙率危機風險。兌美元大幅震盪的情況很正常。

特梅爾稱，滙市大幅波動部分因為美國利率上升預期，這已影響到幾個新興市場經濟體。他承認，巴西總統大選也令投資者感到擔憂，但不論是誰勝出都需要持續推動政府的財政改革。

在當地貨車司機罷工令該國幾近癱瘓後，政府不得不恢復代價高昂的燃料補貼，導致投資者對當局的信心有所動搖。

與此同時，巴西央行行長戈爾德凡(Ilan Goldfajn)承諾將繼續向外滙和利率市場提供流動性。

戈爾德凡表示，央行在下周末之前將通過貨幣互換提供最多200億美元資金，不排除動用外滙儲備干預滙市。

不過，他排除央行召開特別會議，並採取利率行動的可能，他指出，通脹預期仍在央行的目標之內。央行在5月意外決定維持利率於6.5厘水平不變。

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