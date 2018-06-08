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今日 09:10 國際財經

特朗普反擊法加兩國領袖言論

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美國總統特朗普在社交媒體帖文，反擊法國與加拿大領袖的言論。此舉顯示周五與周六的七大工業國(G7)峰會，很可能有領袖針鋒相對的局面。

較早時，法國總統馬克龍在峰會前夕表示，將保持有禮地質詢美國實施鋼鋁關稅的做法不當。他又暗示，歐盟不會向美國屈服，以及不介意G7變成G6。

加拿大總理杜魯多接受媒體訪問時也指出，預期G7峰會的討論將很激烈。

特朗普其後帖文，點名回應馬克龍與杜魯多的言論，指責兩國對美國貨品徵關稅，以及設立其他貿易壁壘。他強調，很期望與兩位在峰會討論上述議題。

 

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