國際財經

周大福全年多賺34% 連特別息派45仙

周大福(01929)全年股東應佔溢利40.95億元，按年增34.03%。每股盈利40.9仙，派末期息15仙，連特別息30仙，共派45仙，按年增50%。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報31378點，跌157點，較昨日恒指收市低水135點

￭ ADR港股比例指數報31365點，較港收市低147點

￭ 消息：長實(01113)將重建中環和記大廈，惟未最終決定

￭ 嘉華國際(00173)旗下嘉熙將於周六次輪銷售共268伙

￭ 嘉熙周四截票累收逾5200票，超購18.4倍

￭ 新世界(00017)旗下北角柏蔚山加推100伙，折實1434萬起

￭ 中央匯金以54.12億人民幣出售中金(03908)9.5%股權

￭ 吉利(00175)母公司夥騰訊(00700)43億人民幣中標動車網絡股權

￭ 光大證券(06178)5月純利按年增66.85%

￭ 東方證券(03958)5月純利3.66億人民幣，按年增1.32倍

￭ 國聯證券(01456)5月純利按年增1.38%

￭ 中國銀河(06881)5月份純利按年升30.15%

￭ 廸生創建(00113)年度盈利按年增89.38%

￭ 龍源電力(00916)5月完成發電量按年減少0.83%

￭ 長城汽車(02333)首5個月銷量按年增3.29%

￭ 中國生物製藥(01177)治療胃癌腸癌藥獲批

￭ 保集健康(01246)預期年度虧損大幅收窄

￭ 香港6電訊商允以AlipayHK繳交用戶電話費

￭ 信星鞋業(01170)預期全年純利不少於2.5億元

￭ 碧桂園(02007)首5個月合同銷售額按年增37.04%

￭ 世茂房(00813)首5個月累計合約銷售額按年增52.57%

￭ 合生創展(00754)首5個月累計合約銷售額按年升12.74%

￭ 龍湖地產(00960)首5個月實現合同銷售額按年升0.49%

￭ 中駿置業(01966)首5個月合同銷售額按年增49.45%

￭ 瑞安房(00272)首5個月合約物業銷售額按年增48.61%

￭ 金山工業(00040)旗下雙鹿電池購買智能物流倉儲系統

￭ 天工國際(00826)預期中期純利按年增長約1倍以上

￭ 天水圍嘉湖山莊一個車位150萬沽，一日內連環破頂

￭ 陽光油砂(02012)每股0.214元配發3076.5萬股，以結算應付款

￭ 通達集團(00698)預期中期業績純利按年增40%至50%

￭ 中國長遠(00110)以每股0.35元，配售新股淨集約2255萬元

￭ 新華通訊(00309)擬每股0.275元，配售新股淨集約4421.6萬元

￭ 昊天國際(01341)預計全年將錄得輕微虧損

￭ 寶國國際(00589)獲控股股東提出，以每股現金4.1元私有化

￭ 現代牙科(03600)首季收益總額增加約10.4%

￭ 本港5月外儲資產減少24億美元，至4321億美元

￭ 立法會二讀「一地兩檢」草案的會議暫停，下周三續會

￭ 調查:本港僱員今年平均加薪3.2%

中興109億與美和解 將恢復營運



美國商務部長羅斯接受CNBC訪問時稱，已與中興通訊(00763)達成協議，後者將支付10億美元(約78億港元)罰金及第三方托管金4億美元(31.2億港元)。美國就會解除中興向美國企業採購的禁令。

【新股追蹤】小米據報已申請CDR 估值高逾800億美元



內地媒體引述消息稱，小米已於周四傍晚，就發行中國預託證券(CDR)向中國證監會正式提出申請。投資者給出的小米估值普遍在750億至800億美元之間，也有一批機構投資者給出超過800億美元的估值。

Altaba擬售近1億股阿里



前稱雅虎的Altaba披露股份回購安排，計劃出售近1億股中國最大電子商貿集團阿里巴巴股份。阿里巴巴收市跌2.3%。Altaba股價由升轉跌，最多曾跌1.2%，收市跌0.7%。

議息前追銀行股 道指高收95點



美歐央行下周議息後都可能採取鷹派行動，兩地股市投資者開始部署換馬，由早前強勢科技股轉投較受惠於利率上升的銀行股，以科技股為主的美國納斯特指數中段最多跌1.19%，收市僅回吐0.7%，報7635點，Facebook、Alphabet、英特爾（Intel）等重磅股收市普遍下滑逾1%至2%；而成分股多是舊經濟股的道指就曾漲179點，收市只升95點，報25241點；標指收市反覆回落0.07%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周減少1000人，至22.2萬人

￭ 聯儲局下周議息後料加息，歐洲央行則醞釀退市

￭ 市場觀望七國集團（G7）峰會周五、周六在加拿大舉行

￭ 麥當勞宣布裁員，股價收市急飆4.3%

￭ 委內瑞拉石油出口港的出貨時間，比正常慢約一個月

￭ 紐約7月期油急升1.9%，收市每桶報65.95美元

￭ 布蘭特8月期油漲2.6%，報77.32美元

￭ 美滙指數報93.42，跌0.3%

￭ 美元兌日圓跌0.4%，報109.65日圓

￭ 歐羅曾攀至3周高1.1841美元，尾段兌1.1802，升0.15%

￭ 紐約8月期金升1.6美元或0.1%，收報每盎斯1303美元

￭ 晶片商博通(Broadcom)第二財季純利37.2億美元，按年增8.45倍

￭ 美國零售集團Costco5月收益升14%，同店銷售升11.7%

￭ 德國、英國、法國股市錄得跌幅介乎0.10%至0.17%

￭ 消息：德銀擬與德國商業銀行(Commerzbank)合併

￭ 巴西主要股市指數一度插水逾6%，收市跌近3%

￭ 巴西貨幣雷亞爾兌美元在美市尾段跌逾1.8%

￭ IMF將與阿根廷領導人會晤，討論財政援助

￭ 在岸人民幣兌美元（CNY），收市報6.3920元，較上日跌54點子

￭ 中國外滙儲備兩連跌，5月減少142.29億美元，至31106.23億