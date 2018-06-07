國際財經

曾出任摩根士丹利美股首席策略師的韋恩(Byron Wien)認為，美朝峰會可能對美國股市構成重大的不利衝擊。

現時為私募基金黑石(Blackstone)私人財富部副主席的韋恩，接受CNBC電視台訪問時表示，雖然美國股市近期扳升，而他對於美國未來兩三年經濟前景也很樂觀，但感覺到大市有點不對勁，可能有很惡劣情況發生，而地緣衝突是可能誘因，總統特朗普與北韓領袖金正恩下周的峰會可能是關鍵。

韋恩揣測，大市可能出現一成的下調，而美國經濟可能在2021年陷入衰退。