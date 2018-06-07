國際財經

美歐央行下周議息後都可能採取鷹派行動，兩地股市投資者開始部署換馬，由早前強勢科技股轉投較受惠於利率上升的銀行股，導致兩地股市周四爭持。以科技股為主的美國納斯特指數中段最多跌1.19%，而成分股多是舊經濟股的道指就曾漲179點，觸及25326點。

納指破頂之旅告終

納指周三連續第3天以歷史新高收市，但周四未能延續強勢，Facebook、Alphabet、英特爾（Intel）等重磅股收市普遍下滑逾1%至2%，納指亦回吐0.7%，收報7635點。道指周三衝破25000點關高收，是3周以來首次，大漲346點，昨天穩步再上，收市漲95點，報25241點，創近3個月新高。銀行股高盛、摩根大通、美國運通漲幅介乎0.4%至0.5%；道指成份股升幅最大是麥當勞，急飆4.3%，公司宣布裁員。油價上揚也推動油股雪佛龍高收2.9%，埃克森美孚上揚1.0%。標普能源股指數急升1.5%，抵消了科技股疲弱的部分影響，惟標指收市仍反覆回落0.07%。

歐股同樣面對換馬，科技股回軟，令能源及金融股強勢帶動的利好影響受挫，德、英、法三大市場錄得的跌幅介乎0.10%至0.17%。

委國出口降 油價升1.9%

倫敦證交所（LSE）周四早上因軟件故障遲了一小時開市，到上午9時才開始交易，是7年來第一次發生重大故障。亞股跟隨隔夜美股造好，日股曾見兩周新高，收市升0.9%。

航運數據顯示，面臨美國制裁和經濟危機的威脅，委內瑞拉主要石油出口港的出貨時間比正常慢了差不多一個月，令人擔心委內瑞拉出口大降，刺激紐約7月期油急升1.9%，收市每桶報65.95美元；布蘭特8月期油漲2.6%，報77.32美元。

歐羅曾攀至3周高1.1841美元，尾段兌1.1802美元，升0.15%。美滙指數報93.42，跌0.3%；美元兌日圓跌0.4%，報109.65日圓。

觀望G7峰會與歐美議息

金價造好但升幅有限，因市場正迎接下周聯儲局或再度加息，紐約8月期金升1.6美元或0.1%，報每盎斯1303美元。

投資者注視今天開始的七國集團（G7）峰會和下周歐美央行議息。美國首次申領失業救濟人數上周減少1000人，至22.2萬人，數字低於市場預期。這令市場更篤定聯儲局下周會加息。