國際財經

美國聯儲局公布，4月消費者借貸增長放緩，經調整後的年率化升幅為2.9%，或折合93億美元，低於前一月的3.8%升幅，金額也少於市場預期的140億美元。

這是該項數據的增幅連續三個月錄得下滑，也是7個月以來最低。

報告顯示，包括學生貸款與汽車貸款的非循環性借貸在4月升3%，是去年9月以來最低增長；包括信用卡借貸在內的循環性借貸在4月升2.6%，扭轉前兩個跌勢。

有經濟師認為，消費者借貸增長放緩是受到信用卡借貸減少所影響，因為後者的審核趨向嚴格，但整體消費市場仍然強勁。