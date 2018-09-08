即巿股評 港股直擊 國際財經

過去一個多月，要數環球投資市場中最明顯的變化，莫過於美滙指數扭轉近年來的弱勢，但這趨勢正在新興市場掀起一場風暴。

隨着美國加息在即令息差擴闊，美滙預料持續造好，新興國家面臨資金外流的情況愈見嚴重，根據國際金融協會(IIF)資料顯示，5月份外國投資者從新興市場撤走的資金規模達123億美元，為2016年11月以來最高。

今年新興市場貨幣如土耳其里拉、墨西哥披索和阿根廷披索已接連崩潰，不幸的是，危機至今似乎沒有停下腳步的跡象，早前受到卡車司機與石油工人大罷工困擾的南美洲最大經濟體──巴西，其貨幣雷亞爾近月來顯著受壓，周二(5日)跌穿每美元兌3.8雷亞爾關口，迫使巴西央行不得不加大干預滙市的力度，額外增加拍賣3萬份外滙掉期合約，刺激雷亞爾一度反彈至3.75左右，惟此次「出招」的效果非常短暫，雷亞爾迅即挫至3.85水平，跌見兩年多低位。

早前，土耳其與阿根廷央行的干預也曾發揮作用，可是土耳其里拉及阿根廷披索最終均以大幅貶值收場，在新興市場中舉足輕重的巴西，會否步土耳其與阿根廷的後塵？

巴西央行從2016年10月開始，已經連續12次減息，雖然在5月16日議息時出乎意料地宣布維持基準利率在6.5厘不變，但如今在本幣沽壓沉重、經濟前景走下坡(巴西規劃部上月調低該國今年經濟增長預測，由2.9%降至2.5%)的背景下，市場普遍預期，巴西央行還須繼續減息。金融網站Zerohedge披露，最少有兩家華爾街大行的交易部門估計，巴西央行剛經歷了救市失敗，預示每美元將突破4雷亞爾水平。德國安聯首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)也警告，巴西決策者正處於一個很敏感的位置，任何錯誤決定足以推倒本國貨幣滙價，巴西雷亞爾可能是下一個大幅貶值的新興貨幣。

究竟今次新興市場動盪會否進一步蔓延至環球市場，甚至引發金融危機？據美銀美林的說法，答案非常簡單：新興市場貨幣從不說謊，往往能夠預示危機。

附【圖】所見，每當美元兌雷亞爾大幅攀升(即雷亞爾貶值)時，市場傾向去槓桿，波及全球的金融危機總是隨之而來。投資者當然可以選擇相信「這次不一樣」(This time is different)，但也必須做好應變的準備。

港股受美市急漲帶動，周四恒指繼續跟隨外圍造好，連續6天報捷，重返31500點以上，收報31512點，升253點(0.81%)，6日累飆1455點(4.8%)，是5月14日後的收市新高；主板成交金額增至1055億元，全日上漲股份佔50%。

技術上，恒指周二確認收復100天線後，連日接力再上，並衝破31100點成交密集區阻力，預料短期有望挑戰2月底至今的徘徊區頂部約31800點關口。

信報投資研究部

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