美國與中興通訊(00763)達成協議，中美貿易關係或將進一步緩和，美股早段個別發展。
截至本港時間晚上約9時40分，道指報25201點，升55點或0.22%；標普500指數報2774點，升2點或0.09%；納指報7683點，跌6點或0.09%。
數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數為22.2萬人，按周減少1000人，預期為增至22.5萬人。
油價持續上揚，紐約原油期貨現時每桶報65.29美元，升0.56美元或0.87%；倫敦布蘭特期油報76.04美元，漲0.68美元或0.9%。
今日 21:40 國際財經
美國與中興通訊(00763)達成協議，中美貿易關係或將進一步緩和，美股早段個別發展。
截至本港時間晚上約9時40分，道指報25201點，升55點或0.22%；標普500指數報2774點，升2點或0.09%；納指報7683點，跌6點或0.09%。
數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數為22.2萬人，按周減少1000人，預期為增至22.5萬人。
油價持續上揚，紐約原油期貨現時每桶報65.29美元，升0.56美元或0.87%；倫敦布蘭特期油報76.04美元，漲0.68美元或0.9%。
|下一篇：
|三號風球今晚維持 長洲海面現水龍捲
|上一篇：
|新華通訊配股淨籌4421萬