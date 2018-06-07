國際財經

美國與中興通訊(00763)達成協議，中美貿易關係或將進一步緩和，美股早段個別發展。

截至本港時間晚上約9時40分，道指報25201點，升55點或0.22%；標普500指數報2774點，升2點或0.09%；納指報7683點，跌6點或0.09%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數為22.2萬人，按周減少1000人，預期為增至22.5萬人。

油價持續上揚，紐約原油期貨現時每桶報65.29美元，升0.56美元或0.87%；倫敦布蘭特期油報76.04美元，漲0.68美元或0.9%。