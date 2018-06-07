國際財經

繼墨西哥以及加拿大對美國鋼鋁關稅的報復性措施出台後，歐盟亦緊隨其後加入對抗美國貿易保護主義的陣營中，周三(6月6日)歐盟宣布作為對美國鋼鋁關稅反擊的一部分，歐盟委員會批准對美國出口的33億美元(28億歐羅)產品從7月份開始徵收額外關稅。鑒於G7峰會召開在即，歐盟此舉令市場對全球貿易戰的憂慮情緒再度升溫。此外，美滙指數反彈受阻於94.00後再度回落，錄得連續三個交易日下跌，倫敦金亦受惠於美元弱勢一度升穿1300美元關口至日內高點1301.7美元，但最終金價未能企穩1300美元之上，反而遭受沽盤打壓掉頭回落至1295美元附近。

事實上，除了墨西哥、加拿大、歐盟相繼對美國鋼鋁關稅採取報復性措施令全球貿易不確定性增大，本周二(6月5日)伊朗最高領袖哈梅內伊宣佈要求伊朗原子能組織提高鈾濃縮能力，地緣政治局勢升溫支持金價於1290美元上方企穩，但金價上行動力仍受到壓制，因為市場普遍預期美國聯儲局於6月份再度加息，而且周三(6月6日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust的持倉跌至今年3月以來最低水平，暗示黃金需求疲弱。黃金多空雙方力量旗鼓相當，令金價本周仍基本維持於1290至1302美元區間窄幅震盪。

今天倫敦金小幅回升至時段高點1299.1美元，再度逼近1300美元關口。值得留意的是，金價目前已輕微突破日線圖下降趨勢線(自4月11日高位1365.1美元延伸而下的趨勢線)，技術上應有利於後市進一步攀升。

值得留意的是，歐洲央行官員近段時間內頻繁表示歐洲央行或將於年內退出資產購買規模(QE)令市場對歐洲央行貨幣緊縮預期升溫，而歐羅走強或將限制美滙指數上行動力。此外，投資者應該重點關注周五(6月8日)召開的七國集團(G7)峰會，若美國總統特朗普於會議期間發表強硬言論，或將刺激市場避險情緒進而推動倫敦金進一步上漲，届时倫敦金有望突破1305美元並進一步反彈至1314-1315美元(從1365.1美元至1282.1美元下跌浪的38.2%斐波納契回吐水準)甚至1320美元，但若金價失守1288-1289美元區域支持，後市有望回落考驗5月21日低位1282.1美元。

策略方面，我們根據5月31日策略已於1299美元買入倫敦金（上望1312美元，跌穿1293美元止損），並於1302美元提前平倉，獲利3美元。短期內若倫敦金突破1302-1303美元區域阻力，我們將買入倫敦金，上望1312美元，跌穿1297美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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