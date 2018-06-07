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《環球時報》發表社評，批評美國對華為的防範及排斥極不公平；又指美國如此打壓華為等中國製造商，是在一步一步給蘋果等美國公司在中國市場挖坑。

社評指，美國社交平台Facebook(fb)準備終止與華為的數據共享協議。這是美方對中國公司、尤其是對華為的警惕和排擠都在上升的又一跡象。fb與大約60家設備生產商簽署了數據共享協議，把華為單列出來，以訊息安全為由切斷它與fb的聯繫，釋放的是要將華為進一步排斥出美國市場的訊號。

社評稱，在今天IT業硬件終端和應用軟件高度融合的時代，美方這樣做對華為嚴重有失公正，對fb也會造成損失。又指，美國對中國IT公司的高調防範給世界做出很壞的示範。

社評指，美國反覆祭出安全牌，部分原因出於政客們的無知和極端民族主義，還有部分原因是一些人把國家安全當成了在國際貿易中耍賴的萬能理由。文章指，華為製造的很多設備已經優於美國公司的同類產品，排斥華為是美國的貿易保護主義在作祟，沒有別的說詞，就拿國家安全說事。

文章指，美國一邊在本國市場打壓中國科技公司，一邊要求美國的科技公司在中國享受它們在美國的權利，甚至把手插到中國來，試圖規定中國政府能對本國科技公司做什麼，不能做什麼。美方的做法似乎愈來愈肆無忌憚，很像是在謀求凌駕於世界各國之上的、不容挑戰的高科技霸權。