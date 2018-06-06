國際財經

菜鳥領投合資120億港機場建物流中心

阿里巴巴旗下菜鳥網絡宣布，由其領投的合資公司將投資約120億元，在香港國際機場，建設打造世界級的智能物流中心。

柏蔚山首輪售出237伙 接近沽清

新世界(00017)旗下北角柏蔚山昨日首輪開賣247伙，截至晚上8時30分共售出237伙，佔首批可售單位約96%，平均成交價總值逾2400萬元。

港府持港交所股權增至6%

港府在周一通知港交所(00388)，其於港交所的持股量已增至6%，有關持股記入外滙基金的賬目。

本地焦點簡訊

￭ 港府將向立法會提交決議案，落實發綠色債券，涉1000億元

￭ 夜期收報31295點，升94點，較昨日恒指收市高水36點

￭ 海通證券(06837)5月純利8.87億元人民幣，按年升27.26%

￭ 華泰証券(HTSC)(06886)5月純利2.69億人民幣，按年跌23.71%

￭ 廣發証券(01776)5月純利4.45億人民幣，按年增12.25%

￭ 國泰君安証券(02611)5月純利5.2億元人民幣，按年跌6.21%

￭ 招商證券(06099)5月純利3.47億人民幣，按年增34.43%

￭ 中信証券(06030)5月純利4.7億人民幣，按年減少10.12%

￭ 中州證券(01375)5月純利3095.83萬人民幣，去年同期虧4997.88萬元

￭ 吉利汽車(00175)5月總銷量12.31萬部，按年增60.78%

￭ 區塊鏈集團(00364)按每股0.2元配售最多2.33億新股，淨集4588萬元

￭ 建業地產(00832)5月合同銷售額47.3億元人民幣，按年增56.73%

￭ 越秀地產(00123)5月合同銷售金額約46.5億人民幣，按年增1.03倍

￭ 中海發展(00688)5月合約物業銷售金額約267.32億元，按年增30.23%

￭ 陽光100(02608)5月未審核合同銷售額約10.11億人民幣，按年增2.22%

￭ 中國海外宏洋(00081)首5個月累計銷售204.21億元，按年增52.42%

￭ 廣汽(02238)首5個月汽車銷量83.78萬輛，按年增5.72%

￭ 比亞迪(01211)5月銷售汽車3.78萬台輛，按月微升1.11%

￭ 勤達(01172)預期全年盈利按年跌不少於70%，去年盈利5043.7萬元

￭ 開明投資(00768)預期全年錄虧損，去年同期盈利482.89萬元

￭ 上海電氣(02727)擬購保利協鑫能源(03800)旗下江蘇中能51%股權

￭ 內地生物科技公司華領醫藥，擬香港主板上市籌15.6億元

￭ 消息：內地人才招聘網站獵聘網的有才天下信息技術已通過港交所上市聆訊

￭ 消息：內地互聯網家裝平台Qeeka Home已通過港交所上市聆訊

￭ 消息：內地男士商務正裝品牌FIRS經營商杉杉已通過港交所上市聆訊

￭ 俊裕地產(01757)周四掛牌，暗盤最高見0.44元，收報0.365元，較招股價升7.35%

￭ 海航旗下香港國際建投(00687)獲一家銀行50.47億元融資，用作發展最後一幅持有的啟德地皮

金融股發威 道指收市飆346點

美股周三在金融股接力下上升，道指以全日最高位收市報25146點，飆346點或1.40%，單日升幅是兩個月以來最大，股價升幅以波音最大，收市急漲3.1%，摩根大通高收2.3%，VISA升2.0%；標指則揚0.86%，亞馬遜再破頂，特斯拉（Tesla）急揚近10%，帶動納指收市漲0.67%，連升四個交易日，亦連續第三日創新高；Facebook透露與華為、聯想（00992）分享用戶數據，股價低收0.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 歐盟冀7月開始向美國產品徵收額外關稅

￭ 意大利總理孔特內閣贏得下議院信任投票

￭ 意大利債市下滑，2年期債息飆41個基點，報1.274厘

￭ 英國、德國股市主要指數收市都升逾0.3%，意大利升0.26%

￭ 歐洲央行首席經濟師普雷特：央行下周將討論取消買債

￭ 歐羅升至逾兩周高位，逼近1.18美元，美市尾段報1.1797美元

￭ ICE美滙指數受壓，尾段跌0.3%，報93.665，兌日圓升至110.22

￭ 紐約8月期金曾彈上1306.1美元，收報每盎斯1301.4，跌0.8美元

￭ 紐約7月期油收於兩個月低位，跌1.2%，每桶報64.73美元

￭ 美國4月貿赤降2.1%，至462億美元，為7個月最低，對華貿赤增8.1%

￭ 摩通分析員：貿易戰令美股市值損失1.25萬億美元

￭ 德國安聯經濟顧問：巴西貨幣雷亞爾或是下一個大幅貶值貨幣

￭ 世銀警告，各國互徵關稅或令全球貿易降至2008年金融海嘯水平

￭ 印度央行逾4年來首次加息，主要是憂慮通脹上升

￭ 外電：海航集團對德意志銀行的總體持股比例降至7.64%

￭ 華為：從沒有收集或存儲Facebook用戶數據

￭ 中國據報今年啟動網絡強國建設，預料投資逾3000億人民幣

￭ 人民幣CNY收報6.3866元，較上日夜市收盤上漲184點子

￭ 華夏、嘉實、南方、易方達、招商、滙添富6家基金公司據報獲中證監批文