國際財經

德國安聯(Allianz SE)首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)警告，巴西貨幣雷亞爾可能是下一個發生大幅貶值的新興國家貨幣。

埃爾埃里安是在社交媒體Twitter貼文時發出上述警告。他認為，巴西決策者處於一個很敏感的位置，任何決定足以推倒巴西貨幣雷亞爾滙價。

雷亞爾滙價在周三較早時出現下滑，而巴西央行推出額外15億美元掉期合約後，雷亞爾滙價最終反彈。

央行的干預此前曾經讓阿根廷、土耳其、印度與印尼等國貨幣有支持，但阿根廷與土耳其貨幣最終大幅貶值。