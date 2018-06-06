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今日 05:18 國際財經

Alphabet股東否決族裔多元化建議

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谷歌母公司Alphabet股東，在股東大會上否決了由部分僱員提出的、與族裔多元化掛鈎的薪酬建議。反對上述建議的包括Alphabet最高管理層。

有Alphabet股東與員工認為，缺乏族裔多元化與收窄兩性薪酬差距的方針，將不利於集團長遠發展，因為此舉打擊公司招聘出色人才的能力。

谷歌人事管理主管Eileen Naughton表示，集團將保持內部指標，令到女性與少數族裔的僱員比例，在2020年與其他同業看齊，招聘人手時也朝著多元化目標進發。

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