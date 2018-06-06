國際財經

美國聯儲局下周篤定加息之際，歐洲央行下周可能討論是否要着手研究結束買債，刺激歐羅升至逾兩周高位，逼近1.18美元，美市尾段最高升至1.1797美元。美股周三高開，前兩天科技股發威後，昨天輪到金融股領漲，帶動道指以全日最高位收市，報25146點，飆346點或1.40%，單日升幅是兩個月以來最大。

金融股發威 道指高收346

30隻道指成份股有26隻造好，以波音升幅最大，收市急漲3.1%；摩根大通高收2.3%，VISA升2.0%，高盛漲1.7%；標指則揚0.86%，其中銀行股成火車頭。亞馬遜再破頂，特斯拉（Tesla）急揚，帶動納指曾創7691點新高，收市報7689點，漲0.67%，連升四個交易日，亦連續第三日創新高，不過，表現仍遜於另外兩大指數，主要因為Facebook透露與華為、聯想（00992）分享用戶數據，遭美國參議員質疑，拖累股價低收0.8%。大部分主要歐洲股市高收。亞股受惠科技股上升，日股曾觸及兩周高，微升0.38%。

歐洲央行首席經濟師普雷特（Peter Praet）表示，央行愈來愈有信心通脹可重返目標水平，下周四開會議息時將會討論是否逐步取消買債。以鷹派見稱的德國央行行長魏德曼（Jens Weidmann）亦重申，他預期買債計劃今年底前結束。普雷特發表講話後，投資者對歐央行明年7月前加息的預期增至90%左右。

歐央行研停買債 歐羅衝1.18

消息帶動歐羅上升，令美滙指數受壓，尾段跌0.3%，報93.665，美元兌日圓升至110.22。美元疲軟加上憂慮貿易戰，紐約8月期金一度彈上1306.1美元，收市反覆回軟，報每盎斯1301.4美元，跌0.8美元。

石油出口國組織（OPEC）將於6月22日與俄羅斯開會討論是否增產，加上美國原油和燃料庫存均增加，油價先升後跌，紐約7月期油收於兩個月低位，跌1.2%，每桶報64.73美元。

美貿赤降 對華增8.1%

數據方面，美國4月貿易赤字減少2.1%，至462億美元，為7個月來最低，出口升至歷史新高。對華貿赤增加8.1%，至280億美元。