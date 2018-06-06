訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:11 國際財經

道指奪二萬五千關漲逾230點 納指續創新高

放大圖片

中美貿易緊張關係紓緩，美股周三反覆上揚，道指中段重奪25000點心理關口，飆逾230點，納指亦創新高。

市場仍繼續關注美國與其他國家的國際貿易關係有否解凍跡象，以及意大利政治局勢的最新進展。

截至本港時間晚上約11時58分，道指報25028點，升228點或0.92%，盤中曾漲232點，觸及25032點；標普500指數報2760點，升12點或0.44%；納指升22點或0.30%，報7660點，即市最高見7663點，再創盤中歷史新高。

有關貿易的一些緊張局勢仍在醞釀，作為歐盟對美國鋼鋁關稅回應的一部分，歐盟委員會批准對向世貿組織(WTO)通報的全部美國產品徵收額外關稅。歐盟在聲明中表示，歐盟委員會期望在6月底前與各個歐盟成員國協調完成相關程序，以便於7月開始實施新的關稅。

至於這是繼加拿大和墨西哥後，第三個盟友向美國的鋼鋁關稅實施報復性措施。美國總統特朗普上周稱，從6月1日開始對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品分別徵收25%和10%的關稅。

不過，分析指出，美國財政部長努欽稍早在一個會議上，敦促特朗普豁免加拿大的金屬關稅，加上中國向美國進口商品拋出橄欖枝，均有助緩和貿易緊張局勢。此外，亦有報道指出，中興通訊(00763)與美國商務部簽訂和解協議，市場憧憬中美貿易關係因而趨暖。

分析指出，七國集團(G7)首腦將於本周五和周六召開的會議上討論貿易問題，鑑於特朗普政府在關稅問題上作出的敵意舉動，預計美國與其他6國之間的關係將會變得緊張。

歐股普遍造好，英國富時100指數報7712點，升25點或0.33%；德國DAX指數升0.34%；法國CAC 40指數跌0.06%；意大利富時MIB指數升0.26%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。