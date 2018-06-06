國際財經

中美貿易緊張關係紓緩，美股周三反覆上揚，道指中段重奪25000點心理關口，飆逾230點，納指亦創新高。

市場仍繼續關注美國與其他國家的國際貿易關係有否解凍跡象，以及意大利政治局勢的最新進展。

截至本港時間晚上約11時58分，道指報25028點，升228點或0.92%，盤中曾漲232點，觸及25032點；標普500指數報2760點，升12點或0.44%；納指升22點或0.30%，報7660點，即市最高見7663點，再創盤中歷史新高。

有關貿易的一些緊張局勢仍在醞釀，作為歐盟對美國鋼鋁關稅回應的一部分，歐盟委員會批准對向世貿組織(WTO)通報的全部美國產品徵收額外關稅。歐盟在聲明中表示，歐盟委員會期望在6月底前與各個歐盟成員國協調完成相關程序，以便於7月開始實施新的關稅。

至於這是繼加拿大和墨西哥後，第三個盟友向美國的鋼鋁關稅實施報復性措施。美國總統特朗普上周稱，從6月1日開始對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品分別徵收25%和10%的關稅。

不過，分析指出，美國財政部長努欽稍早在一個會議上，敦促特朗普豁免加拿大的金屬關稅，加上中國向美國進口商品拋出橄欖枝，均有助緩和貿易緊張局勢。此外，亦有報道指出，中興通訊(00763)與美國商務部簽訂和解協議，市場憧憬中美貿易關係因而趨暖。

分析指出，七國集團(G7)首腦將於本周五和周六召開的會議上討論貿易問題，鑑於特朗普政府在關稅問題上作出的敵意舉動，預計美國與其他6國之間的關係將會變得緊張。

歐股普遍造好，英國富時100指數報7712點，升25點或0.33%；德國DAX指數升0.34%；法國CAC 40指數跌0.06%；意大利富時MIB指數升0.26%。