國際財經

世銀警告，各國互徵關稅，或會令全球貿易降至2008年金融海嘯水平。

世銀在最新的《全球經濟展望》中表示，全球多國大規模加徵關稅，將對全球貿易及經濟活動構成負面影響，若關稅提高至法定上限水平，全球貿易量將會減少9%，與金融海嘯時的情況相若。

世銀預期，保護主義抬頭，新興市場及發展中市場將首當其衝，農業及食品加工行業將會成為重災區。

該行補充，若全球兩大經濟體中國和美國的商業活動減少，將會對全球貿易、市場信心、金融及商品市場構成重大不利影響。