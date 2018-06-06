訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 20:51 國際財經

世銀警告貿易恐降至金融海嘯水平

放大圖片

世銀警告，各國互徵關稅，或會令全球貿易降至2008年金融海嘯水平。

世銀在最新的《全球經濟展望》中表示，全球多國大規模加徵關稅，將對全球貿易及經濟活動構成負面影響，若關稅提高至法定上限水平，全球貿易量將會減少9%，與金融海嘯時的情況相若。

世銀預期，保護主義抬頭，新興市場及發展中市場將首當其衝，農業及食品加工行業將會成為重災區。

該行補充，若全球兩大經濟體中國和美國的商業活動減少，將會對全球貿易、市場信心、金融及商品市場構成重大不利影響。

 

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。