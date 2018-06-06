國際財經

由於意大利及西班牙政局不穩令市場憂慮對歐羅區和歐盟造成負面影響，歐羅/美元在上周初跟隨歐洲股市和債市大跌，一度急挫至1.1500邊緣，但隨着意大利政局回穩，歐羅/美元展開強勁反彈並重返1.1700附近，即使上周五公布的非農就業數據表現優於預期，歐羅/美元在短暫下跌後亦企穩1.1600上方。

周二(6月5日)有消息指歐洲央行將在下周貨幣政策會議上討論何時退出量化寬鬆政策，加上意大利新總理孔特(Giuseppe Conte)在議會稱新聯合政府從來沒有考慮過退出歐羅區，歐羅/美元在雙重利好消息的帶動下重拾升勢，今日(6月6日)進一步攀升至1.1775，刷新自5月23日以來的10日新高。

值得留意的是，歐羅/美元在連跌7周後終於企穩反彈，加上目前滙價已升穿下降通道頂部阻力1.1700水平，後市應有機會進一步攀升至1.1850(從1.2413至1.1509下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1.1900附近水平。

不過，上周五公布的美國5月非農就業數據遠超預期，而且昨晚公佈的美國5月Markit服務業採購經理人指數(PMI)升至3年新高56.8，優於預期的55.7，這表明美國經濟的基本面仍維持良好，美國聯儲局在下周議息會議上宣布加息已是板上釘釘，因此若有更多的證據支持聯儲局在下半年加快加息步伐或美國貿易緊張局勢有緩和跡象，美滙指數隨時掉頭回升。

策略方面，我們根據5月30日策略於1.1720建立的歐羅沽盤(下望1.1560，升穿1.1755止損)已於1.1660提前平倉，獲利60點。短期內若歐羅/美元回落至1.1680-1.1700支持區域，我們將買入歐羅，上望1.1840，跌穿1.1640止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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