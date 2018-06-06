國際財經

中國據報有意在貿易方面對美國作出重大讓步，願增購近700億美元的美國貨品，加上中興通訊(00763)傳與美商務部簽訂和解協議，投資者憧憬中美貿易關係趨暖，惟墨西哥將對美鋼鐵和部分農產品加徵關稅，加上意大利債務前景不明朗，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7706點，升20點或0.26%；德國DAX指數報12789點，升2點或0.02%；法國CAC 40指數報5465點，升4點或0.09%。

意大利總理孔特早前發表上任後首份演說，提出大膽的政府開支方案，但沒有表明如何增加政府財政收入，觸發金融市場憂慮當地債務前景不明朗。意大利股市延續昨日挫逾1%的頹勢，富時MIB指數最新報21560點，跌190點或0.87%。

道指期貨暫報24885點，升63點。

美國石油協會(API)數據顯示，美國上周原油庫存下跌，加上投資者預期主要產油國合作穩定油價的決心不改，油價走高，紐約原油期貨延續昨日逾1.2%的升勢，現時每桶報65.65美元，升0.13美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報美75.78元，升0.4美元或0.53%。

美國今日稍後將公布4月貿易賬，市場預期減少490億美元，與前值相同。此外，能源資訊局(EIA)將公布上周庫存數據，預期原油庫存將減少300萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別增加50萬桶與112.1萬桶。