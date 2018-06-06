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今日 13:20 國際財經

英央行要求訂對策應付銀行破產問題

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英倫銀行自身的獨立評估辦公室(Independent Evaluation Office)在最新的報告中提出，要求英倫銀行制定對策，以應對倘若一家主要銀行在遭到網絡攻擊或違約交易等事件，而發生突然破產的情況。

該報告針對有序解決破產銀行問題的框架，為的是避免重蹈2008年金融危機時的覆轍，需要動用納稅人金錢以救助金融機構。

英倫銀行的目標是在2022年前，讓主要當地銀行可以完全自行解決破產問題。

該報告稱，儘管在過去10年取得了重大進展，但截至目前還有很多工作要做。

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