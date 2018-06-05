國際財經

美團傳9月香港IPO 估值增至4680億

內地團購網站美團，據報最快今年九月到香港公開招股，公司估值增至600億美元(4680億港元)，高於上一輪的300億美元。

本地市場焦點簡訊

‧市傳華潤集團以約60億元，奪壽臣山壽山村道39號屋地

‧人和商業(01387)以54億人民幣購多項土地及物業，將發可換股債支付

‧人和商業(01387)以現金14.7億元購杭州土地及物業

‧人和商業(01387)10供3股，供股價0.163元，集資淨額約21.1億

‧黃河實業(00318)預期全年業績錄得溢利；去年虧損480.7萬元

‧康臣葯業(01681)玉林廠區短暫停產，料本月14日復產

‧首創置業(02868)以6.67億人民幣售北京酒店物業59.5%股權

‧首創置業(02868)5月簽約金額按年增13.54%

‧人保集團(01339)A股發行申請已獲中證監通過

‧霸王集團(01338)陳啟源與萬玉華簽訂和解協議

‧新世界(00017)北角柏蔚山加推100伙，部分單位提價約15%

‧融創中國(01918)5月新增預訂銷售金額按年增長91%

‧協合新能源(00182)5月權益發電量按年增長56%

‧綠城中國(03900)首5個月合同銷售金額按年增5.98%

‧龍光地產(03380)5月合約銷售額按年增1.01倍

‧雲裳衣(01709)預期年度純利按年跌約30%至40%

‧雅居樂(03383)5月預售金額按年增66.99%

‧佳源國際(02768)以6.94億元向主席購入3個上海項目

‧中國恒大(03333)5月合約銷售金額按年增長9.53%

‧中人壽(02628)未來3年擬發不逾800億人民幣資本補充債務工具

‧融信中國(03301)擬折讓6%、先舊後新配股集逾10億元

‧景瑞(01862)控股股東增持股份，購入後佔已發行股本約41.17%

‧騰訊(00700)持股的快手，收購彈幕視頻網站AcFun

‧上諭集團(01633)預期年度錄虧損；去年同期賺3644.5萬元

‧第六批通脹掛鈎債券(iBond 6)(04231)第4次派息率2.1厘

‧公務員事務局：中低層薪金級別公務員加薪4.51%

‧香港首季港口貨物吞吐量按年跌0.7%，至6570萬公噸

科技股獨秀 納指再創新高收漲0.41%

華爾街科技股續領風騷，蘋果、亞馬遜、微軟及Netflix周二再破頂，帶動納指連續第二日創收市新高，升0.41%，報7637點；不過，市場氣氛未全面向好，投資者對貿易戰仍有憂慮，道指收市反覆回吐0.1%；標指則靠穩。

金融市場焦點簡訊

‧美國白宮：美朝峰會6月12日在新加坡Capella酒店舉行

‧美國ISM五月非製造業指數為58.6，高於預期，4月為56.8

‧美國Markit五月PMI終值為56.8，高於初值的55.7，4月終值為54.6

‧紐約7月期油升1.2%，收報每桶65.52美元

‧紐約8月期金收市升4.9美元或0.4%，報每盎斯1302.20美元，終止兩連跌

‧歐洲Stoxx 600科技股指數升至17年新高，收市飆1.5%

‧歐洲股市收市則回落，Stoxx 600跌0.31%

‧意大利新任總理孔特在議會發表刺激財政開支言論，市場憂慮當地債務前景未明

‧意大利國庫券遭抛售，債價下滑，10年債息扯高20.8個基點，報2.756厘

‧21世紀霍士提購天空電視獲有條件批准

‧在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.4050元，較上日夜盤收市高8點子

‧港股夜期收報31006點，跌57點，較昨日恒指收市低水87點

墨西哥對美鋼鐵和部分農產品加徵關稅

墨西哥經濟部表示，將對美國鋼鐵產品和一些農產品徵收15%至25%的關稅。

中國傳增購5460億美國貨 謀求貿易戰休兵

《華爾街日報》報道，若美國不打貿易戰，中國願意在第一年增加購買總值接近700億美元美國貨品，主要包括農業和能源產品。

中興傳與美商務部簽訂和解協議

路透報道，中興通訊(00763)原則上同意簽署協議，令到美國商務部可取消對中興的禁令。中興同意支付罰款額逾17億美元。