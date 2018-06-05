國際財經

全球科技股繼續強勢，在蘋果等科網巨擘股價破頂下，納指再創新高，但股市升勢僅靠科技板塊及少數大企業支撐，整體氣氛不算全面向好，投資者對貿易戰仍有憂慮，拖累道指早段靠穩後，中段最多曾倒跌102點，收市反覆回吐13點，報24799點。

微軟、蘋果、亞馬遜、Netflix破頂

周一創收市新高的納指，周二開市後再創單日新高7644點，並第二日創下收市新高，報7637點，升0.41%。微軟、蘋果、亞馬遜和Netflix全部股價破頂，收市升幅介乎0.5%至1.8%；阿里巴巴股價早段也曾創新高，惟收市反覆倒跌0.25%。

另外，Twitter和Netflix將分別晉身標普500及標普100指數成分股，同樣利好科技股表現，Twitter收市飆5.0%。不過金融、公用及消費股受壓，拖累道指低收0.1%；標指則靠穩，Macy's抽高近8%。

歐洲Stoxx 600科技股指數也升至17年新高，但歐股個別發展。德股高收；英股下滑0.7%，因英國政府以低於入股價減持蘇格蘭皇家銀行（RBS）股權，損失超過20億英鎊；法股挫0.22%；意股亦跌1.2%，因新政府揚言要推行激進政策。亞股普遍上升，日股和韓股均漲0.3%。

美元回軟 紐油升1.2%

ICE美滙指數回軟0.1%，報93.9，主要受歐羅及英鎊造好影響，據報歐洲央行下周將討論退出量化寬鬆政策，歐羅兌美元升至1.1713，較上日尾市的1.1699高；英鎊顯著升至兩周高位1.3387美元，上日為1.3312。由於市場擔心美國跟加拿大與墨西哥兩國的貿易談判鬧翻，拖累加元和墨西哥披索兌美元下挫，墨西哥披索插至15個月低位；加元兌美元退守至兩個半月低位1.2979。金價回升，紐約8月期金收市升4.9美元或0.4%，報每盎斯1302.20美元。此前兩天，金價收低於1300美元水平。

外圍油價從低位反彈，終止連跌三個交易日勢頭。紐約7月期油升1.2%，收報每桶65.52美元；布蘭特8月期油漲0.1%，報75.38美元。

數據方面，美國供應管理協會（ISM）服務業指數5月報58.6，高於市場預期，而且是連續第100個月讀數高於反映行業增長的50水平。